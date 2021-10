Roberto Durán regresó a un escenario donde recordó un crítico momento de su carrera

"Fue la última vez que pisé este estadio", colgó Roberto Durán en su Instagram Oficial, junto a una fotografía en el lugar de los hechos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUqVYkdr51H%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=df1cf35c-2b09-4fe1-b9fe-94f08e3384a1&access_token=EAAGZAH4sEtVABACyd711EpBCkBkBxzWphRILlYCv5JEAJJtHDwFSBHqkyFm4mxwu14orSCocwMv57MLRWGNqFSiFvGcdwrZBVbT3eSLhX1nPAQtmLqEETJpapAESr0Yh1NsV0pcORwdHpcFrqNfnUZAbvug9fRx4R11l8155DIZBZCFrAdhrwLedSj03CZASkZD View this post on Instagram A post shared by Roberto Duran (@robertoduranbox)

Aquel combate, que fue objeto de críticas e insultos en Panamá, es para Durán un recuerdo triste, pero también le hizo reflexionar en todo lo que logró después de dicho evento.

"En la vida está bien caer, lo malo es no levantarse", finaliza la reflexión de Roberto Manos de Piedra Durán.

"Yo era el rey de Nueva York, todo mundo me invitaba, yo era el rey del mundo, me quedé un mes, conocí todas las discotecas, nadie me puede echar cuento, me puse bien gordo", dijo Roberto Durán a una entrevista en ESPN el año pasado, sobre su segundo combate con Sugar Ray Leonard.

En una pelea donde también fue criticado por sus condiciones, mismas que le llevaron al 'No Más', Roberto Durán confesó que estaba en las 190 libras.

"Me llamó mi apoderado para la revancha con Leonard, en mes y medio. Le dije que estaba loco, no podía rebajar nada, pero me dijo que no, que firmó la pelea para un mes y medio y me dijeron que no me preocupara porque tenían los médicos para rebajar”, detalló Roberto Durán a ESPN.

El combate del ‘No Más’ fue el segundo en la trilogía que sostuvieron Durán y Leonard, recordada como una de las grandes rivalidades en la historia del boxeo.