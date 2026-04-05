Tim Tszyu impuso su jeraquía para quitarle el invicto a Denis Nurja

El australiano Tim Tszyu dio un paso firme en su camino de regreso a la élite del boxeo mundial tras imponerse con autoridad al invicto albano Denis Nurja, en el combate estelar disputado en el WIN Entertainment Centre de Wollongong.

Tszyu se llevó la victoria por decisión unánime luego de diez asaltos, con tarjetas idénticas de 100-88 a su favor, en una pelea donde mostró control absoluto de principio a fin.

Desde los primeros rounds, el excampeón mundial dejó clara la diferencia de nivel, manejando la distancia, conectando con precisión y castigando al cuerpo de su rival, que nunca logró descifrar el planteamiento del local.

El momento clave llegó en el cuarto asalto, cuando, pese a sufrir un corte producto de un choque de cabezas, Tszyu respondió con contundencia y envió a la lona a Nurja, inclinando definitivamente la pelea a su favor.

A partir de ahí, el dominio fue total. Nurja, que llegaba con récord invicto, apenas pudo resistir el ritmo del australiano, recurriendo constantemente a amarrar para frenar el castigo, incluso siendo penalizado durante el combate.

Aunque el nocaut no llegó, Tszyu ofreció una actuación sólida, inteligente y efectiva, reafirmando su condición de contendiente en la división. Con este triunfo, mejora su registro profesional y suma confianza en su proceso de reconstrucción tras una etapa irregular.

Próximo reto para Tim Tzsyu

Ahora, el australiano apunta a retos mayores, con la mira puesta en una posible pelea de alto perfil ante el estadounidense Errol Spence Jr, que podría marcar su regreso definitivo a la escena estelar del boxeo mundial.

Por su parte, Denis Nurja sufrió la primera derrota de su carrera, en un escenario exigente y ante un rival que evidenció la brecha entre ambos niveles competitivos.