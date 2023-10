Tyson Fury se recupera de caída y derrota a Francis Ngannou

El campeón mundial de peso pesado, el boxeador británico Tyson Fury , batió al luchador camerunés de artes marciales mixtas (MMA) Francis Ngannou por decisión dividida en un combate en Arabia Saudita en la llamada "The Battle of the Baddest".

Los jueces marcaron en sus tarjetas: (94-95, 96-93 , 95-94).

Reacciones de los boxeadores

Tyson Fury señaló tras su triunfo: "Esto no estaba en el guion. Francis es un tremendo luchador, es un tipo duro. Es mejor boxeador de lo que todos podíamos pensar. Se merece todo el respeto. Tiene una muy buena contra y un gran jab. Ha sido extraño, no venía hacia delante con combinaciones y también a la contra. Puede haber sido uno de mis combates más complicados de los últimos 10 años. Irme al suelo es parte del boxeo, no estaba herido, estaba bien, tenía que volver y centrarme en seguir boxeando. He conseguido la victoria y así son las cosas. He estado tiempo fuera del ring y eso se nota. Se lo he dicho a él, que me ha llegado con buenos golpes. Ha sido una pelea dura y buena".

"Me siento genial, fantástico. Estoy feliz aunque no he ganado, y agradecido a la Familia Real de Arabia Saudí por haberme dado la oportunidad. Estaré herido, pero no estoy muerto. Volveré y estoy dispuesto a luchar en cualquier momento. Estoy seguro de que volveré. Este ha sido mi primer combate de boxeo, no voy a dar ninguna excusa, pero volveré con más experiencia. Este es un nuevo deporte que nunca había hecho y ahora sé que puedo hacer esta mierda. Vengo de una recuperación larga de una operación, pero no pongo ninguna excusa", dijo Ngannou tras el combate.

Otros resultados en la cartelera