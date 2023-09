Tyson Fury y Francis Ngannou se vieron las caras en Londres

Fury (33-0-1, 24 nocauts) y el ex campeón pesado de la UFC disputarán 10 asaltos en un ring de boxeo, con tres jueces utilizando el sistema de 10 puntos.

“Creo que será una noche de acción increíble. Me encanta, es para lo que vivo, asumo estos riesgos porque, en primer lugar, me pagan muchísimo dinero y en segundo lugar, dos mundos están chocando. Es la batalla del boxeo y las MMA. El hecho de que sus dos campeones estén en su mejor momento. No venimos de cuatro derrotas seguidas. O lo doy o él me lo hace a mí. Alguien se está quedando sin aliento”, mencionó el Campeón Mundial Pesado del CMB.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftrboxing%2Fstatus%2F1699856781755695402&partner=&hide_thread=false THE BADDEST ON THE PLANET JUST MET pic.twitter.com/ekb1bOCEi4 — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2023

“A estas alturas de la vida estoy viviendo un sueño. Lo estoy disfrutando. La única presión que tengo es la de darlo todo. Para sacar todo el trabajo que pueda hacer. Todo lo que está en mi poder y lo estoy haciendo para estar bien", añadió el camerunés.