Cecilio Waterman anotó y se puso los guantes de portero en el triunfo de la U de Concepción

El experimentado jugador panameño Cecilio Waterman fue figura en el triunfo de la U de Concepción por marcador de 2-1 ante la U de Chile en la primera división del fútbol chileno.

Waterman se destacó como uno de los goleadores del partido e incluso se colocó los guantes y se metió a la portería en el cierre del partido, dejando grandes imágenes.

El inicio del partido fue frenético y con un gran ritmo de los locales, con Jeison Fuentealba siendo derribado en el área para un tiro penal en tan solo 3' minutos de partido, para que el propio Fuentealba abriera el marcador sobre el minuto 4'.

Luego sobre el 17' Cecilio Waterman con potencia y velocidad llegó al área y con su pierna izquierda marcó para aumentar la ventaja en el marcador.

Cecilio Waterman como portero

En la recta final Matías Zaldivia puso el descuento al minuto 90' del partido y 4 minutos después el arquero argentino Jorge Broun fue expulsado.

El panameño de 35 años de edad se puso los guantes para los últimos minutos del partido, para cerrar el partido con el definitivo 2-1 en el marcador y los 3 puntos en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.