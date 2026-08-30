Filip Hrgovic silenció Londres tras ganar choque pesado a la estrella en ascenso Moses Itauma

El croata Filip Hrgovic se convirtió en el nuevo campeón peso pesado de la FIB, luego de superar en 9 asaltos a la estrella en ascenso Moses Itauma en velada de Queensberry Promotions y DAZN desde el O2 Arena en la ciudad de Londres.

Hrgovic (21-1, 16 KOs), de 34 años de edad marcó con letras doradas su nombre al ser el primer croata que gana los máximos honres en el peso pesado del boxeo, una hazaña que logró como visitante, en un escenario con lleno completo para ver a Itauma conseguir el cinturón a sus 21 años de edad, tarea que se hizo grande para el talentoso zurdo originario de Chatham, Kent.

El croata fue superado ronda a ronda durante 8 asaltos, mostrando respuestas y una mandíbula de titanio, pero si conseguir dañar a su rival, uno que hizo gala de su velocidad, buen boxeo y pegada.

Itauma, nacido en Eslovaquia, pero residente en el Reino Unido vio cerca el KO ante su rival en el octavo episodio, lo que hizo que lanzara combinaciones de poder en gran parte de la ronda, terminando total y visiblemente fundido.

En el noveno asalto el joven Moses mostró signos de un agotamiento fuera de lo común, siendo conectado y enviado a las cuerdas en varias ocasiones, aún así lanzó combinaciones que conectaron a su rival, pero era Itauma quien seguía sin estamina y tambaleándose de manera impresionante.

El escenario fue silenciado cuando su joven estrella cayó en la esquina del cuadrilátero sin poder levantarse, a pesar de no ser conectado de forma clara, pero el cansancio impidió que pudiera seguir peleando y el árbitro Howard Foster paró el pleito a los 2:27 del noveno asalto y de igual forma la toalla acababa de ser lanzada por Ben Davison, el entrenador de Itauma.

Hrgovic se mantuve de pies y con una sonrisa terminó con las manos levantadas, algo que había prometido en la promoción del combate por el título vacante.

Highlights from Filip Hrgovic's comeback victory over Moses Itauma to become the IBF heavyweight champion pic.twitter.com/xGoacGZsU3 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 29, 2026

Un poder más allá del ring, Filip Hrgovic

“Déjenme decirles algo”, dijo Hrgovic. “Esta noche no fui yo, fue Jesucristo. El Espíritu Santo. No fui yo. No sé de dónde saqué la energía en el décimo asalto. No fue mi fuerza; fue el Espíritu Santo”.

Itauma (14-1, 12 KOs), el peso pesado de 21 años que fracasó en su intento de convertirse en el segundo campeón mundial de peso pesado más joven en la historia del boxeo , solo superado por Mike Tyson.