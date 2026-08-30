Clásica Azuero UCI 2.2.: Dušan Rajović gana la última etapa y Wilmar Paredes se corona Campeón General

Con una vibrante y veloz jornada de ciclismo internacional concluyó la Clásica Azuero UCI 2.2. La segunda etapa, disputada sobre un trazado de 138.4 kilómetros con salida en el circuito El Chicharrón hasta Santa María y final tras dos vueltas en Hotel Cubitá, se resolvió en un emocionante sprint masivo en el que el corredor serbio Dušan Rajovic, del equipo Solution Tech Nippo Rali, se llevó la victoria tras detener el reloj en 3:06:22.

El podio de la etapa del día se completó con el colombiano Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness) en la segunda posición, mientras que el beliceño Derrick Chavarria (Selección de Belice) se quedó con el tercer lugar en el concurrido embalaje final.

Dominio colombiano en la Clasificación General de la Clásica de Azuero UCI 2.2

A pesar del veloz cierre de los embaladores, el jefe de filas del Team Medellín, Wilmar Paredes, defendió con solidez su posición de honor y se coronó Campeón General de la prueba con un tiempo acumulado de 5:35:44. Paredes estuvo escoltado en el podio por Santiago Garzón (GW Erco) a 17 segundos y por Óscar Fernández (NU Colombia) en la tercera casilla a 30 segundos.

Por su parte, el corredor Bolívar Espinosa, representante del equipo Senafront, firmó una actuación destacada para el ciclismo local tras finalizar como el mejor panameño de la competencia, ocupando el noveno puesto de la clasificación general a 1:03 del líder.

Las clasificaciones secundarias

Además del título máximo, Wilmar Paredes completó una destacada actuación al adjudicarse la Clasificación por Puntos con un total de 38 unidades. En tanto, la categoría Sub-23 consagró como campeón al joven corredor Felipe Bravo, integrante del GW Erco Sportfitness. Cierre de bloque internacional y la mirada en Chiriquí

Con la culminación de esta segunda etapa en Azuero, Panamá concluye con éxito la primera serie de carreras del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) programadas en el país para este año.

La actividad ciclística del máximo nivel regresará a territorio panameño en el mes de octubre, cuando se lleve a cabo el segundo bloque de competencias UCI, teniendo como escenario las carreteras de la provincia de Chiriquí.

FUENTE: FEPACI