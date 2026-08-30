Josué Vergara volvió a marcar con el KAA Gent de Bélgica y rompe en llanto

El delantero panameño Josué Vergara volvió a hacerse presente en el marcador con el KAA Gent , esta vez ante el Club Brujas , en la jornada de la Belgian Pro League.

Vergara abrió el marcador al minuto 38 , aprovechando una asistencia del portugués Tiago Araújo para poner el 1-0 a favor del Gent, apareciendo como un verdadero 9 dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes.

Josué Vergara con gol en partidos consecutivos

La conexión entre ambos jugadores vuelve a dar frutos apenas unos días después. El pasado jueves 27 de agosto, Araújo también asistió a Vergara en el gol que anotó frente al Hibernian de Escocia, en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Conference League, encuentro que terminó 3-2 a favor del Gent, resultado que les permitió avanzar en la competición.

De esta manera, Vergara y Araújo repiten protagonismo ofensivo, demostrando que se han convertido en una sociedad importante para el conjunto belga.

Además, Vergara de 19 años registra 2 goles en 3 partidos en el torneo local y 1 tanto en 6 encuentros de Clasificación a la Conference League.

El Club Brujas reaccionó al minuto 40, cuando Hans Vanaken marcó el empate para colocar el encuentro 1-1.