Josué Vergara volvió a marcar con el KAA Gent de Bélgica y rompe en llanto

El delantero panameño Josué Vergara volvió a hacerse presente en el marcador con el KAA Gent, esta vez ante el Club Brujas, en la jornada de la Belgian Pro League.
Josué Vergara con gol en partidos consecutivos
La conexión entre ambos jugadores vuelve a dar frutos apenas unos días después. El pasado jueves 27 de agosto, Araújo también asistió a Vergara en el gol que anotó frente al Hibernian de Escocia, en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Conference League, encuentro que terminó 3-2 a favor del Gent, resultado que les permitió avanzar en la competición.
De esta manera, Vergara y Araújo repiten protagonismo ofensivo, demostrando que se han convertido en una sociedad importante para el conjunto belga.
Además, Vergara de 19 años registra 2 goles en 3 partidos en el torneo local y 1 tanto en 6 encuentros de Clasificación a la Conference League.
El Club Brujas reaccionó al minuto 40, cuando Hans Vanaken marcó el empate para colocar el encuentro 1-1.