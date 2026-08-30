MLB: José Caballero brilló en triunfo contundente de Yankees ante Boston

El pelotero panameño José Caballero brilló en el triunfo por pizarra de 16-1 de los Yankees de New York ante los Medias Rojas de Boston para llevarse la Serie de la MLB en el Yankee Stadium.

"Cabby" celebró su cumpleaños número 30 a lo grande, bateando de 5-3, con 3 anotadas y 3 empujadas, entre ellos un cuadrangular por el jardín izquierdo en la baja del octavo inning.

Caballero vio acción a la defensa en el campo corto y con el madero alcanzó su cuadrangular número 13 de la temporada, en un duelo que acabó con 15 carreras de ventaja.

Brillante acción en la lomita para los Yankees

El abridor derecho Will Warren se lució en la lomita con trabajo de 7.0 entradas, permitiendo tan solo 1 carrera y 6 imparables, para darle paso luego al zurdo Tim Hill que cerró el partido , tan solo permitiendo 1 hit.