Real Madrid firma una goleada ante Málaga y conserva su paso perfecto

El Real Madrid cuenta sus tres partidos de esta temporada por victorias, sustentadas en el estado de gracia de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. La última, 4-0 ante un Málaga que volvió al Santiago Bernabéu ocho años después y lo hizo sin complejos, pero sin poder mantener más allá de 19 minutos la ilusión de lograr un buen resultado.

El Real Madrid solventó el partido en once minutos. Al ritmo de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Como cuatro días atrás ante la Real Sociedad. Dos futbolistas que han iniciado la temporada a un ritmo diferente. Sin posibilidad ni necesidad de completar una pretemporada al uso, ya que ambos se incorporaron en la fase final tras jugar un Mundial del que han conservado la inercia positiva.

¡GOLEADA EN EL BERNABÉU! El Real Madrid superó 4-0 al Málaga en la fecha 3 de #LaLiga , con goles de Bellingham, Mbappé, Arda Guler y Herrero en contra. #FutbolRPC @realmadrid pic.twitter.com/IxQonBSLHt

El segundo gol lo provocó Bellingham con un remate de cabeza que despejó Carlos Puga sobre la línea, el balón tocó en la espalda de Alfonso Herrero y se coló en su portería.

El tercer tanto en once minutos fue obra de Kylian Mbappé. Fiel a su cita con el gol remató de primeras un centro tenso de Trent Alexander-Arnold, ponderando con su buen pie la rotación en los laterales de Mourinho.

Y la del resto del equipo. Cinco cambios de inicio tras repetir once titular en los dos primeros encuentros, y el Real Madrid incluso subió el tono mostrado el miércoles ante la Real Sociedad. De los pitos al descanso con el 1-1 el miércoles a una segunda mitad sin historia este domingo.

La asistencia de Vini Jr para Arda Guler en el triunfo del Real Madrid

El Real Madrid bajó el ritmo y no asumió riesgos con un marcador favorable ante el que Vinícius Junior fue el más incisivo, sin éxito, de intentar encontrar su gol. Eso sí, sumó una asistencia a sus estadísticas tras una pared con Arda Güler que completó la goleada en el minuto 91.

Antes, minutos para Yan Diomande, quien salió al terreno de juego en el minuto 64 y dejó un arrancada por banda derecha y poco más, aún en un proceso específico de puesta a punto tras una pretemporada marcada por su futuro, hasta que se concretó su llegada al Real Madrid adelantándose a clubes como Liverpool y París Saint-Germain.

Segunda parte en la que el Málaga vio cerca su opción de marcar un tanto que, eso sí, no hubiera influido en el resultado final. Sin embargo, el penalti señalado por el colegiado Juan Martínez, quien vio mano de Diomande tras un rechace de Antonio Rüdiger, fue revisado en el VAR y el propio árbitro rectificó su decisión tras ver la acción repetida en el monitor.

4-0 para el Real Madrid y tres puntos para mantener su paso firme en el inicio de Liga, mientras que el Málaga sumó su segunda derrota en su vuelta a la élite, tras la cosechada en el campo del Atlético de Madrid, y acumula un punto tras tres partidos, con su empate frente al Deportivo A Coruña.

FUENTE: EFE