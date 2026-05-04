FÚTBOL 4 de mayo de 2026 - 09:31

Champions League: Martin Odegaard, Jurrien Timber y Havertz no entrenan previo a duelo ante Atleti

El Arsenal se entrenó previo a compromiso de UEFA Champions League sin Martin Odegaard, Jurrien Timber y Havertz.

Champions League: Martin Odegaard

Champions League: Martin Odegaard, Jurrien Timber y Havertz no entrenan previo a duelo ante Atleti

FOTO: Arsenal

El Arsenal se ejercitó este lunes, en la última sesión previa al duelo contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, sin Martin Odegaard, Jurrien Timber y Kai Havertz.

Si entrenar con los "Gunners" previo a duelo de Champions League

El alemán se ha perdido los dos últimos partidos por un problema muscular, mientras que Odegaard fue baja el fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla y Timber no juega desde hace un mes.

Mikel Arteta no podrá contar con ninguno de los tres, lo que le obligará a jugar con Viktor Gyökeres en punta, con Eberechi Eze como '10' en lugar de Odegaard y con Cristhian Mosquera o Ben White en el lateral derecho.

El Arsenal sacó un empate a uno en el Metropolitano y tendrá que solventar la eliminatoria en casa, donde no ha perdido en toda la Champions League, si quiere estar en la segunda final de Champions de su historia.

FUENTE: EFE

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