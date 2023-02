Franklin Archibold entra al podio en el Tour del Porvenir a San Luis

“No ha sido fácil, ayer se movió la fuga y nos tocó tirar, nos tocó gastar para poder recortar, solo perdimos 12 segundos, hay muchos nervios en el lote por el viento cruzado, 2 compañeros sufrieron una caídas y también he pinchado a mitad de carrera, pero al final me he sentido bien, quería ganar me faltó muy poco, pero volveremos intentarlo, el Podio es valioso para el equipo y el país, hemos tenido un buen día" dijo Franklin Archibold luego del Podio en San Luis, Argentina.

Hoy será una Contrarreloj de 12.7 km. que marca el tercer escenario de la ronda en San Luis.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1621349710035296256 ¡Entra en el podio!



El ciclista panameño Franklin Archibold lució con buenas piernas en el final de etapa logrando el tercer lugar del lote mayoritario del Tour del Porvenir a San Luis y acumula importantes puntos UCI de cara a París 2024. #DeportesRPC pic.twitter.com/da4646WOaS — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 3, 2023

FUENTE: FEPACI