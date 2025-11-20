Vuelta a Chiriquí 2025: Todo listo para la edición XLV

La Vuelta a Chiriquí 2025 llega este año a su XLV edición y hoy 20 de noviembre revelará los aspirantes al título en un acto que tendrá como escenario las instalaciones del Palacio Municipal de David.

Esta presentación de los 19 equipos, que totalizan 135 pedalistas en el pelotón de la Copa Telca, iniciará a las 6:00 de la tarde y la invitación es para medios de comunicación y público en general amante del deporte de las bielas y los pedales.

Este año 2025, la Vuelta Internacional a Chiriquí consta de 777.90 kilómetros dividida en ocho etapas, iniciando este 21 de noviembre con un recorrido hacia el oriente de esta mágica provincia.

Escuadras de Costa Rica, México, Canadá, República Dominicana, Colombia, Cuba y Panamá, buscarán la gloria que llegará el próximo 28 de noviembre cuando baje el telón del evento más rico en historia del ciclismo panameño.

Las dos últimas ediciones de esta Vuelta han sido dominadas por los nacionales en las figuras de Franklin Archibold y Bolívar Gabriel Espinosa, formando parte de los nueve galardones que han conseguido los pedales criollos en esta cita.

La Federación Panameña de Ciclismo y la Liga de Ciclismo de Chiriquí, te extienden la invitación para que sigas cada momento de esta prueba que tendrá montañas y llanuras por las cuales transitarán los “héroes del asfalto”.

ETAPAS EN LA VUELTA A CHIRIQUÍ 2025

21/11 David-Entrada de San Félix-Las Lomas 140.8 km.

22/11 Circuito Cerrado en Volcán 82.5 km.

23/11 Circuito Cerrado en David Sur 82.0 km.

24/11 David-Paso Canoas-Finca Blanco-La Concepción 144.6 km

25/11 David-Entrada San Andrés-Solano-Volcán 101 km.

26/11 David-Entrada San Andrés-San Pablo-La Chancleta 127.2 km.

27/11 Crono individual Punta Tierra 19.30 km.

28/11 Circuito Cerrado en David Este 88.0 km.

FUENTE: FEPACI