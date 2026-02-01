Jude Bellingham: ¿Qué lesión sufre y cuándo estaría devuelta con el Real Madrid? FOTO / Real Madrid

El Real Madrid se ha pronunciado sobre Jude Bellingham que salió lesionado en el partido ante el Rayo Vallecano donde los "merengues" ganaron con un tardío gol de penal de Kylian Mbappé.

Al minuto 9, Franco Mastantuono metió un pase filtrado para el inglés que corrió por derecha pero sintió un "pinchazo" y tras caer en el campo, fue reemplazado por Brahim Díaz.

Comunicado del Real Madrid

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

¿Qué partidos se perderá el inglés?

Bellingham se perderá los duelos ligueros del Real Madrid ante el Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe, así como la eliminatoria ante el Benfica de la Liga de Campeones.

Se suma en una enfermería que se vaciaba con la recuperación de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, a Éder Militao que tiene dos meses por delante aún de baja por una lesión muscular.