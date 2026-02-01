Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega el Pumas en la Liga de Campeones CONCACAF?

Adalberto Carrasquilla viene de sumar su segunda anotación en la LIGA MX donde golearon al Santos Laguna para mantener el invicto en el torneo en 4 partidos.
El duelo fue sentenciado en el mismo primer tiempo, con el definitivo 4-0 de Alan Medina Camacho al minuto 39', en la jornada 4 del Torneo Clausura.
Pumas UNAM se ubica como tercero en la tabla de posiciones con 8 puntos, invictos en 4 jornadas (2 victorias y 2 empates). El panameño lleva a 2 goles en 4 partidos.
Próximo partido de Pumas
Este martes 3 de febrero visitan al San Diego FC de Aníbal Godoy a las 11:00 P.M. en la ida de la primera ronda de la Liga de Campeones CONCACAF.