Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega el Pumas en la Liga de Campeones CONCACAF?

Adalberto Carrasquilla viene de sumar su segunda anotación en la LIGA MX donde golearon al Santos Laguna para mantener el invicto en el torneo en 4 partidos.

Los locales fueron liderados por el doblete de Jordan Carillo sobre los minutos 12' y 31 del partido, reflejando la superioridad del onceno de la Ciudad de México. Carrasquilla fue el encargado de marcar sobre el 21', con un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área, para vencer al arquero Carlos Acevedo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El duelo fue sentenciado en el mismo primer tiempo, con el definitivo 4-0 de Alan Medina Camacho al minuto 39', en la jornada 4 del Torneo Clausura.

Pumas UNAM se ubica como tercero en la tabla de posiciones con 8 puntos, invictos en 4 jornadas (2 victorias y 2 empates). El panameño lleva a 2 goles en 4 partidos.

Próximo partido de Pumas

Este martes 3 de febrero visitan al San Diego FC de Aníbal Godoy a las 11:00 P.M. en la ida de la primera ronda de la Liga de Campeones CONCACAF.