Serie del Caribe 2026: Conoce el roster oficial de los Federales de Chiriquí FOTO: PROBEIS

Por Gabriel Aideé Los Federales de Chiriquí en representación de Panamá, definieron su roster oficial para jugar la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero en Jalisco.

El mánager José Mayorga eligió lo mejor que había disponible, incluyendo ex Grandes Ligas como Paolo Espino, Christian Bethancourt, Severino González, Humberto Mejía y Johan Camargo.

