Serie del Caribe 2026: Conoce el roster oficial de los Federales de Chiriquí

Los Federales de Chiriquí bajo el mando de José Mayorga, ya tienen roster oficial para jugar la Serie del Caribe 2026 en Jalisco.

FOTO: PROBEIS
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

Los Federales de Chiriquí en representación de Panamá, definieron su roster oficial para jugar la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero en Jalisco.

El mánager José Mayorga eligió lo mejor que había disponible, incluyendo ex Grandes Ligas como Paolo Espino, Christian Bethancourt, Severino González, Humberto Mejía y Johan Camargo.

Los Federales estarán en su cuarta Serie del Caribe, tras participar en la del 2021 (Mazatlán, México), 2023 (Caracas, Venezuela) y 2024 (Miami, EEUU).

Roster de los Federales de Chiriquí - Serie del Caribe 2026

CATCHERS

  • CHRISTIAN BETHANCOURT
  • ERASMO CABALLERO
  • ADRIÁN SUGASTEY

INFIELDERS

  • JEAN ARNAEZ
  • RYAN BURROWES
  • JOHAN CAMARGO
  • AUSTIN DENNIS ABRAHAM RODRÍGUEZ
  • JOSHWAN WRIGHT

OUTFIELDERS

  • LUIS CASTILLO
  • PEDRO CATUY
  • JOSÉ RAMOS
  • JHONNY SANTOS

PITCHERS

  • HAROLD ARAÚZ
  • PAOLO ESPINO
  • STEVEN FUENTES
  • JORGE GARCÍA
  • MIGUEL GÓMEZ
  • SEVERINO GONZÁLEZ
  • ALBERTO GUERRERO
  • HUMBERTO MEJÍA
  • ABDIEL MENDOZA
  • KEVIN MIRANDA
  • ABDIEL SALDAÑA
  • ENRIQUE SALDAÑA
  • ERNESTO SILVA

Calendario de Panamá en la Serie del Caribe 2026

Lunes 2 de febrero

México rojo vs Panamá a las 8:00 P.M.

Martes 3 de febrero

Panamá vs México verde a las 3:00 P.M.

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs República Dominicana a las 3:00 P.M.

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá a las 3:00 P.M.

