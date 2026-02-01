Serie del Caribe 2026: Conoce el roster oficial de los Federales de Chiriquí

Los Federales de Chiriquí en representación de Panamá, definieron su roster oficial para jugar la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero en Jalisco.
Los Federales estarán en su cuarta Serie del Caribe, tras participar en la del 2021 (Mazatlán, México), 2023 (Caracas, Venezuela) y 2024 (Miami, EEUU).
Roster de los Federales de Chiriquí - Serie del Caribe 2026
CATCHERS
- CHRISTIAN BETHANCOURT
- ERASMO CABALLERO
- ADRIÁN SUGASTEY
INFIELDERS
- JEAN ARNAEZ
- RYAN BURROWES
- JOHAN CAMARGO
- AUSTIN DENNIS ABRAHAM RODRÍGUEZ
- JOSHWAN WRIGHT
OUTFIELDERS
- LUIS CASTILLO
- PEDRO CATUY
- JOSÉ RAMOS
- JHONNY SANTOS
PITCHERS
- HAROLD ARAÚZ
- PAOLO ESPINO
- STEVEN FUENTES
- JORGE GARCÍA
- MIGUEL GÓMEZ
- SEVERINO GONZÁLEZ
- ALBERTO GUERRERO
- HUMBERTO MEJÍA
- ABDIEL MENDOZA
- KEVIN MIRANDA
- ABDIEL SALDAÑA
- ENRIQUE SALDAÑA
- ERNESTO SILVA
Calendario de Panamá en la Serie del Caribe 2026
Lunes 2 de febrero
México rojo vs Panamá a las 8:00 P.M.
Martes 3 de febrero
Panamá vs México verde a las 3:00 P.M.
Miércoles 4 de febrero
Panamá vs República Dominicana a las 3:00 P.M.
Jueves 5 de febrero
Puerto Rico vs Panamá a las 3:00 P.M.