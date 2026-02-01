Béisbol -  1 de febrero de 2026 - 07:25

Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí definen rotación abridora

El mánager José Mayorga confirmó la rotación abridora de los Federales de Chiriquí para la Serie del Caribe 2026.

FOTO: PROBEIS

Los Federales de Chiriquí en representación de Panamá, ya se encuentra en Guadalajara para disputar la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero.

En su llegada a territorio mexicano, el mánager José Mayorga confirmó la rotación abridora, combinando talento joven con experiencia.

El ex Grandes Ligas Paolo Espino será el primer abridor de la tropa panameña cuando enfrenten a México Rojo el lunes 2 de febrero.

Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz completan la rotación.

Calendario de Panamá en la Serie del Caribe 2026

Lunes 2 de febrero

México rojo vs Panamá a las 8:00 P.M.

Martes 3 de febrero

Panamá vs México verde a las 3:00 P.M.

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs República Dominicana a las 3:00 P.M.

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá a las 3:00 P.M.

