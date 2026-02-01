Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí definen rotación abridora

Los Federales de Chiriquí en representación de Panamá, ya se encuentra en Guadalajara para disputar la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero.
El ex Grandes Ligas Paolo Espino será el primer abridor de la tropa panameña cuando enfrenten a México Rojo el lunes 2 de febrero.
Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz completan la rotación.
Calendario de Panamá en la Serie del Caribe 2026
Lunes 2 de febrero
México rojo vs Panamá a las 8:00 P.M.
Martes 3 de febrero
Panamá vs México verde a las 3:00 P.M.
Miércoles 4 de febrero
Panamá vs República Dominicana a las 3:00 P.M.
Jueves 5 de febrero
Puerto Rico vs Panamá a las 3:00 P.M.