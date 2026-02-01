Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí definen rotación abridora FOTO: PROBEIS

Los Federales de Chiriquí en representación de Panamá, ya se encuentra en Guadalajara para disputar la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero.

En su llegada a territorio mexicano, el mánager José Mayorga confirmó la rotación abridora, combinando talento joven con experiencia.

