Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero estaría ganando Panamá?

La novena de Panamá tiene un monto establecido por su participación en el Clásico Mundial 2026 que ya está por comenzar.
Los equipos tendrán un incentivo más durante la fase de grupos ya que, las cuatro selecciones que lideren su grupo, recibirán un bono adicional de 750 mil dólares.
Al llegar a las semifinales sumaría otros 1.250 millón de dólares, en tanto que las novenas que logren llegar a la final aseguran otro 1.250 millón de dólares más.
Para el campeón del evento recibirá un monto total de 7.5 millones de dólares, una suma que se incrementa en 4.5 millones con relación a los 3.0 que en sentido general recibió el conjunto campeón del Clásico en el 2023 (Japón).
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo