Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero estaría ganando Panamá?

La novena de Panamá tiene un monto establecido por su participación en el Clásico Mundial 2026 que ya está por comenzar.

Panamá recibirá 750 mil dólares que será repartido entre los peloteros y la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS). Por su parte el combinado que avance a los cuartos de finales recibirá 1 millón adicional como incentivos.

Los equipos tendrán un incentivo más durante la fase de grupos ya que, las cuatro selecciones que lideren su grupo, recibirán un bono adicional de 750 mil dólares.

Al llegar a las semifinales sumaría otros 1.250 millón de dólares, en tanto que las novenas que logren llegar a la final aseguran otro 1.250 millón de dólares más.

Para el campeón del evento recibirá un monto total de 7.5 millones de dólares, una suma que se incrementa en 4.5 millones con relación a los 3.0 que en sentido general recibió el conjunto campeón del Clásico en el 2023 (Japón).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2025012536567886049?s=20&partner=&hide_thread=false ¡La información de @aurelioortiz31 sobre lo que podría ganar Panamá por su participación en el Clásico Mundial 2026!#BeisRPC pic.twitter.com/VAqzuQyDEW — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 21, 2026

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026