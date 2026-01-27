Clásico Mundial 2026: Nolan Arenado jugará con Puerto Rico y enfrentará a Panamá

El ocho veces convocado al Juego de Estrellas y 10 veces reconocido con el Guante de Oro, Nolan Arenado, estará en las filas de la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026 . El anuncio se realizó el lunes, casi dos semanas después de que el estelar antesalista fuera enviado de los Cardenales a los D-backs.

Arenado, cuya madre Millie es de descendencia puertorriqueña y cubana, jugó con el conjunto de los Estados Unidos en los Clásicos Mundiales del 2017 y 2023. Bateó .385 en la última edición del torneo, bateando de 26-10 con cuatro extrabases y cinco remolcadas con el equipo estadounidense que terminó de subcampeón contra Japón. En el 2017, fue parte de la escuadra de Estados Unidos que superó a Puerto Rico por 8-0 en la final del campeonato

Esta no es la primera vez que un jugador estadounidense cambia de equipo para jugar con la selección boricua. El derecho Marcus Stroman, quien fue el JMV del Clásico Mundial con los Estados Unidos en el 2017, vistió el uniforme de Puerto Rico en la edición del 2023.

Arenado acompañará al torpedero de los Mets, Francisco Lindor -- quien también es el capitán de la selección -- en el lado izquierdo del cuadro interior. Puerto Rico ha terminado dos veces de subcampeón en el Clásico Mundial, en el 2013 y 2017.

El conjunto puertorriqueño comenzará su recorrido en el 2026 con el choque contra Colombia el 6 de marzo. Puerto Rico será el escenario de la acción de primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn.

Rival de Panamá en el Clásico Mundial 2026

El Grupo A también incluye a Cuba, Panamá y Canadá.

FUENTE: MLB