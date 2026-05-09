Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de República Checa

La Selección de República Checa llegará al Mundial 2026 con una generación experimentada, física y competitiva, liderada por futbolistas que militan en las principales ligas europeas. Después de 20 años de ausencia en una Copa del Mundo, el conjunto dirigido por Miroslav Koubek buscará sorprender en el Grupo A.

Uno de los grandes líderes del equipo es Patrik Schick . El delantero del Bayer Leverkusen es considerado la principal figura ofensiva de República Checa y el hombre llamado a marcar diferencias en el Mundial. Schick fue clave durante las eliminatorias rumbo a 2026 y terminó como uno de los máximos goleadores europeos del proceso clasificatorio. Además, ya sabe brillar en torneos internacionales, luego de su espectacular Eurocopa 2020, donde anotó cinco goles y firmó uno de los tantos más recordados del torneo desde mitad de cancha ante Escocia.

En el mediocampo destaca Tomáš Souek, el corazón del equipo. El volante del West Ham United aporta liderazgo, intensidad física y una enorme capacidad aérea tanto en defensa como en ataque. Souek se ha convertido en uno de los futbolistas checos más importantes de los últimos años y recientemente hizo historia al transformarse en el máximo goleador checo en la Premier League.

Otro nombre fundamental es Adam Hloek. El atacante del Hoffenheim representa el talento joven y la creatividad ofensiva del conjunto europeo. Capaz de jugar como extremo, mediapunta o segundo delantero, Hloek aporta velocidad, desequilibrio y capacidad para asociarse con Schick en el frente de ataque. A sus 23 años, llega al Mundial con experiencia en Bundesliga y competiciones europeas.

En defensa, uno de los pilares será Ladislav Krejí. El central y capitán del equipo sobresale por su fortaleza física, liderazgo y juego aéreo. Durante el repechaje europeo marcó goles decisivos y fue clave en los momentos de mayor presión.

También sobresale Vladimír Coufal, lateral derecho del West Ham, quien aporta experiencia internacional, intensidad defensiva y precisión en los centros. Su recorrido constante por la banda es una de las armas más utilizadas por el técnico Miroslav Koubek.

Bajo los tres palos aparece Matej Kovár, arquero que se convirtió en héroe nacional durante el repechaje mundialista gracias a sus atajadas en las tandas de penales frente a Irlanda y Dinamarca. Su seguridad y personalidad le han permitido consolidarse como titular de cara al torneo.

Jugador revelación de la Selección de República Checa

La gran revelación de República Checa rumbo al Mundial 2026 es Pavel Šulc. El mediapunta ofensivo ha tenido un crecimiento notable en los últimos meses y se perfila como una de las sorpresas del torneo. Su capacidad para generar juego entre líneas, llegar al área y asociarse con los delanteros lo ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Koubek.

Šulc llega con confianza tras destacadas actuaciones en el fútbol europeo y durante las eliminatorias mundialistas, donde aportó goles y creatividad. Muchos analistas consideran que puede convertirse en uno de los futbolistas jóvenes más interesantes del Grupo A, especialmente por su versatilidad ofensiva y su capacidad para aparecer en momentos decisivos.