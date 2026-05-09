MLB: Bobby Cox, mánager del Salón de la Fama, falleció a los 84 años

Tristemente, el mundo del béisbol perdió a otra de sus leyendas el sábado, cuando Bobby Cox falleció a la edad de 84 años. El mánager del Salón de la Fama de la MLB siempre será reconocido como una de las figuras más icónicas e influyentes en la historia de los Bravos de Atlanta . Pero sus aportes al juego se extendieron por todas partes.

Bobby Cox jugó con Mickey Mantle, dirigió a Chipper Jones y forjó su propia leyenda al dedicar más de medio siglo al deporte que amaba y a una distinguida carrera que será honrada para siempre en el Salón de la Fama.

Comunicado de los Bravos sobre el fallecimiento de Bobby Cox

“Estamos profundamente conmovidos por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro preciado timonel. Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido un uniforme de los Bravos. Llevó a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como dirigente de los Bravos jamás será igualado”.

La exaltación de Cox al templo de Cooperstown en 2014 ocurrió cuatro años después de concluir una carrera como dirigente que resultó en la cuarta mayor cantidad de victorias (2,504) en la historia de las Grandes Ligas. Sus equipos conquistaron 15 títulos de división, cinco banderines y un campeonato de Serie Mundial.

FUENTE: MLB