Mundial 2026: Conoce a la Selección de República Checa

La Selección de República Checa selló su clasificación al Mundial 2026 tras superar un dramático camino en las eliminatorias europeas y poner fin a una ausencia de 20 años tras imponerse en el repechaje de la UEFA.

Checa terminó en el segundo lugar de su grupo clasificatorio, por detrás de Croacia, lo que la obligó a disputar la repesca europea. En semifinales enfrentó a Irlanda en Praga y, tras un complicado encuentro que llegó a estar 0-2 en contra, logró reaccionar y avanzar en la tanda de penales. Posteriormente, en la final del repechaje, empató 2-2 frente a Dinamarca y nuevamente resolvió desde los once pasos, imponiéndose 3-1 para asegurar su regreso a la Copa del Mundo.

Uno de los grandes protagonistas del camino mundialista fue el guardameta Matej Kovár, clave al detener penales decisivos tanto ante Irlanda como frente a Dinamarca. También destacó el delantero Patrik Schick, máximo goleador del equipo durante la eliminatoria.

El regreso de Chequia al Mundial tiene un enorme valor histórico. La última participación del país había sido en Alemania 2006, torneo en el que venció 3-0 a Estados Unidos en su debut, aunque luego cayó ante Ghana e Italia y quedó eliminado en la fase de grupos. Desde entonces, la selección no logró clasificarse a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 ni Qatar 2022.

Clasificaciones de República Checa a Mundiales

Históricamente, la nación checa posee una rica tradición mundialista. Antes de la separación de Checoslovaquia en 1993, el combinado checoslovaco participó en ocho Copas del Mundo: 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 y 1990. En dos ocasiones alcanzó la final del torneo, terminando subcampeón en Italia 1934 y Chile 1962.

Como República Checa independiente, el país disputará en 2026 apenas su segunda Copa Mundial, tras la experiencia de Alemania 2006. Sumando ambas etapas (Checoslovaquia y República Checa), el país acumula diez participaciones mundialistas y mantiene el reconocimiento histórico de la FIFA como sucesor del legado futbolístico checoslovaco.