El Celta de Vigo sorprende al Atlético de Madrid en la J35

Un gol De Borja Iglesias en el minuto 62 dio la victoria al Celta de Vigo ante el Atlético de Madrid (0-1) en el Metropolitano, en partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

En el minuto 62, Borja Iglesias recogió un balón dentro del área de Oblak y lo batió con un bonita vaselina. El Atlético reclamó un penalti en el minuto 12 por mano dentro del área de Javi Rodríguez.

Y uno u otro objetivo, mucho más atractivo el pase a la Liga de Campeones que a la Liga Europa, requerían vencer en el Metropolitano. Al menos, exponer mucho más de lo que hizo en todo el primer tiempo, que derivó en un estado anodino, en cuanto el empuje inicial del Atlético no se tradujo en gol y el partido se adecuó a un ritmo más rebajado.

Álex Baena comenzó en el medio. Tomado su primer año como adaptación, lejos de las expectativas, las titularidades y las cifras esperadas, es un valor indudable para el Atlético hacia el futuro, quizá el futbolista llamado a tomar el testigo de Griezmann, por su estilo, por su juego entre líneas, por su visión y por la calidad que debe remarcar cuanto antes.

Sobre todo, por parte del Celta. Demasiado conformista con el 0-0, apenas ambicioso, cuando la Liga de Campeones descubre un nuevo horizonte a seis puntos, con la quinta plaza del Betis, hasta que, de repente, se atrevió a subir hacia arriba, Swerdberg conectó con Borja Iglesias y el atacante picó el balón con maestría, precisión y delicadeza. El 0-1.

Le costó al Atlético sobreponerse. Rebuscó Simeone en su fondo de armario en el banquillo a Miguel Cubo y Obed Vargas, sustitutos de Baena y Le Normand (el central entró en el minuto 20 por Giménez y se fue reemplazado en el 70), e insistió en el gol, a punto de marcarlo el propio Cubo, una de las proyecciones más entusiastas de la Academia del club rojiblanco, con 18 años, dos partidos y un gol con el primer equipo.

No fue suficiente su presión final. Con una intervención más de Radu, el Celta aguantó su triunfo, rumbo a la Liga Europa o la Liga de Campeones. Quedan tres jornadas decisivas.