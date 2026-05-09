Michael Amir Murillo y el Besiktas perdieron ante el Trabzonspor

El Besiktas con el panameño Michael Amir Murillo de titular, perdió 1-2 con el Trabzonspor en la jornada 33 de la Superliga de Turquía.
La anotación del triunfo para el Trabzonspor cayó al 62' gracias a Ernest Muçi.
Con esta derrota, el club del canalero marcha en la cuarta posición con 59 puntos en 33 fechas.
El Besiktas cerrará la temporada enfrentando al Rizespor, el próximo domingo 17 de mayo en el Estadio Çaykur Didi (hora por confirmar).
Números de Michael Amir Murillo vs Trabzonspor
El seleccionado nacional de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 3 recuperaciones, 3/5 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos, 0/2 en regates, 2 faltas recibidas, 3 pases claves, 1/4 en centros y 42/44 en pases precisos (95%).