MLB: Justin Lawrence vuelve a dominar desde el montículo

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este lunes 27 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue de 3-1 en el triunfo de los Yankees de New York ante los Rangers de Texas 4-2.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Este está bateando para .273 con 3 cuadrangulares, 11 empujadas, 11 bases robadas y .735 de OPS.

Iván Herrera

Se fue en blanco en tres turnos bateando como designado en el triunfo de los Cardenales de San Luis ante los Piratas de Pittsburgh por 4-2.

Este año batea para .232 con 4 cuadrangulares, 13 producidas y .802 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro lanzó una entrada en blanco, ponchó a un rival en la derrota de los Piratas.

Esta campaña ha lanzado en 14 partidos, tiene marca de 0-1 con 5.14 de efectividad en 14 entradas, con 16 episodios y 1.21 de WHIP.