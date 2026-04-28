MLB MLB -  28 de abril de 2026 - 09:39

MLB: Justin Lawrence vuelve a dominar desde el montículo

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este lunes 27 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Justin Lawrence vuelve a dominar desde el montículo

MLB: Justin Lawrence vuelve a dominar desde el montículo

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este lunes 27 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue de 3-1 en el triunfo de los Yankees de New York ante los Rangers de Texas 4-2.

Este está bateando para .273 con 3 cuadrangulares, 11 empujadas, 11 bases robadas y .735 de OPS.

Iván Herrera

Se fue en blanco en tres turnos bateando como designado en el triunfo de los Cardenales de San Luis ante los Piratas de Pittsburgh por 4-2.

Este año batea para .232 con 4 cuadrangulares, 13 producidas y .802 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro lanzó una entrada en blanco, ponchó a un rival en la derrota de los Piratas.

Esta campaña ha lanzado en 14 partidos, tiene marca de 0-1 con 5.14 de efectividad en 14 entradas, con 16 episodios y 1.21 de WHIP.

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