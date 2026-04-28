Béisbol Mayor 2026: Así marcha la serie final entre Bocas del Toro y Chiriquí tras J4

Repasa cómo marcha la serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 entre Bocas del Toro y Chiriquí tras el juego 4.

En el primer compromiso, Pedro Torres destacó con una sólida actuación desde el montículo, respaldado por la ofensiva del refuerzo nicaragüense Melvin Novoa, junto a Jonathan Mendoza y un oportuno imparable de Jael Escobar.

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En el segundo encuentro, disputado en el estadio Calvin Byron, Bocas del Toro vino de atrás para imponerse 3-2 sobre Chiriquí. Novoa igualó las acciones al conectar un sencillo que permitió anotar a Escobar. Más adelante, con las bases llenas, Yeremy Lezcano recibió base por bolas y Mendoza cruzó el plato “de caballito” con la carrera que significó la remontada.

Para el tercer juego, Chiriquí se quedó con la victoria 4-3 gracias a un oportuno Erasmo Caballero, quien conectó un imparable productor de dos carreras para dejar en el terreno a Bocas del Toro.

Los vigentes campeones lograron su tercera victoria de la serie tras imponerse 6-3 en el Kenny Serracín y ponerse a una victoria del bicampeonato.

Posiciones en la serie final del Béisbol Mayor 2026

Equipo - Jugados - Ganados - Perdidos