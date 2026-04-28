Béisbol Mayor 2026: Así marcha la serie final entre Bocas del Toro y Chiriquí tras J4

Repasa cómo marcha la serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 entre Bocas del Toro y Chiriquí tras el juego 4.
En el segundo encuentro, disputado en el estadio Calvin Byron, Bocas del Toro vino de atrás para imponerse 3-2 sobre Chiriquí. Novoa igualó las acciones al conectar un sencillo que permitió anotar a Escobar. Más adelante, con las bases llenas, Yeremy Lezcano recibió base por bolas y Mendoza cruzó el plato “de caballito” con la carrera que significó la remontada.
Para el tercer juego, Chiriquí se quedó con la victoria 4-3 gracias a un oportuno Erasmo Caballero, quien conectó un imparable productor de dos carreras para dejar en el terreno a Bocas del Toro.
Los vigentes campeones lograron su tercera victoria de la serie tras imponerse 6-3 en el Kenny Serracín y ponerse a una victoria del bicampeonato.
Posiciones en la serie final del Béisbol Mayor 2026
Equipo - Jugados - Ganados - Perdidos
- Bocas del Toro - 4 - 3 - 1
- Chiriquí - 4 - 1 - 3