Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 11 de marzo en las acciones del Clásico Mundial 2026 con partidos que definen el pase a la siguiente ronda.

Para esta jornada se realizarán tres encuentros donde Canadá y Cuba buscarán ese segundo lugar para avanzar a la siguiente ronda.

