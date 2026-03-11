Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 11 de marzo en las acciones del Clásico Mundial 2026 con partidos que definen el pase a la siguiente ronda.
Mientras que en el duelo de la jornada los dominicanos y los venezolanos se jugarán el invicto en el último partido de la fecha.
Partidos para hoy miércoles 11 de marzo - Clásico Mundial 2026
- Canadá vs Cuba en el Estadio Hiram Bithorn a las 3:00 P.M.
- Italia vs México en el Daikin Park a las 7:00 P.M.
- República Dominicana vs Venezuela loanDepot park a las 8:00 P.M.