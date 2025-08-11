Clásico Mundial 2026: Puerto Rico suma a Edgar Martínez y Juan González a su staff

El martes, Puerto Rico agregó un poco más de notoriedad a su cuerpo de coaches para el Clásico Mundial 2026 , incorporando al miembro del Salón de la Fama, Edgar Martínez, y al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Juan "Igor" González. Mientras que Martínez (quien actualmente es el director sénior de estrategia de bateo de los Marineros ) hará su debut como instructor de la selección nacional, González aportará su gran experiencia en esos roles.

Con Carlos Beltrán como gerente general, Yadier Molina regresando como mánager y Francisco Lindor como capitán del equipo, ya había muchas esperanzas de que los boricuas pudieran ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol, después de terminar en el segundo lugar en el 2013 y el 2017.

González estuvo en el cuerpo técnico del equipo en los Clásicos del 2017 y del 2023, y obtuvo medallas de oro como dirigente de la selección mayor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 y en los Panamericanos del 2019. También dirigió al combinado boricua en los torneos Premier12 del 2019 y del 2024 y llevó a la selección Sub-23 a un histórico segundo lugar en la Copa Mundial Sub-23 del 2024.

Nuevos integrantes en los banquillos para el Clásico Mundial 2026

Martínez y González son los nombres más recientes en unirse en calidad de coaches o dirigentes para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año: Albert Pujols dirigirá al poderoso lineup de la República Dominicana, Andruw Jones pasó de ser coach de la banca de Países Bajos a capataz del equipo, Dusty Baker liderará a Nicaragua y el mánager de los Estados Unidos, Mark DeRosa, contará con Andy Pettitte y Matt Holliday en su cuerpo técnico.

FUENTE: MLB