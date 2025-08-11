Clásico Mundial 2026: Puerto Rico suma a Edgar Martínez y Juan González a su staff

El martes, Puerto Rico agregó un poco más de notoriedad a su cuerpo de coaches para el Clásico Mundial 2026, incorporando al miembro del Salón de la Fama, Edgar Martínez, y al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Juan "Igor" González. Mientras que Martínez (quien actualmente es el director sénior de estrategia de bateo de los Marineros ) hará su debut como instructor de la selección nacional, González aportará su gran experiencia en esos roles.
González estuvo en el cuerpo técnico del equipo en los Clásicos del 2017 y del 2023, y obtuvo medallas de oro como dirigente de la selección mayor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 y en los Panamericanos del 2019. También dirigió al combinado boricua en los torneos Premier12 del 2019 y del 2024 y llevó a la selección Sub-23 a un histórico segundo lugar en la Copa Mundial Sub-23 del 2024.
Nuevos integrantes en los banquillos para el Clásico Mundial 2026
Martínez y González son los nombres más recientes en unirse en calidad de coaches o dirigentes para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año: Albert Pujols dirigirá al poderoso lineup de la República Dominicana, Andruw Jones pasó de ser coach de la banca de Países Bajos a capataz del equipo, Dusty Baker liderará a Nicaragua y el mánager de los Estados Unidos, Mark DeRosa, contará con Andy Pettitte y Matt Holliday en su cuerpo técnico.
FUENTE: MLB