LPF: El San Francisco se llevó tres puntos valiosos en Parita

El conjunto del San Francisco sumó tres puntos en su visita al Herrera FC, por la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

En una tarde soleada y de patronales en Parita, el onceno del San Francisco venció 1-0 al Herrera FC en la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

La única anotación del partido llegó al minuto 20' por un error defensivo del zaguero alemán Luca Meyers, quien no pudo controlar la pelota de la mejor manera y se le fue muy larga. Gabriel Chiari robó el balón y cedió un pase para que Rolando Blackburn la empujara al fondo de las redes.

Con este resultado, los "Monjes" toman el liderato de la Conferencia Oeste provisionalmente con 9 puntos y están a la espera del resultado del Veraguas United (7 unidades).

Por su parte, el equipo del interior marcha último con 1 punto.

Próximo duelo del San Francisco - LPF

El conjunto chorrerano jugará el próximo sábado 16 de agosto ante el Veraguas United, en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo (6:00 pm).

