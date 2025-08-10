LPF: El San Francisco se llevó tres puntos valiosos en Parita

En una tarde soleada y de patronales en Parita, el onceno del San Francisco venció 1-0 al Herrera FC en la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Con este resultado, los "Monjes" toman el liderato de la Conferencia Oeste provisionalmente con 9 puntos y están a la espera del resultado del Veraguas United (7 unidades).
Por su parte, el equipo del interior marcha último con 1 punto.
Próximo duelo del San Francisco - LPF
El conjunto chorrerano jugará el próximo sábado 16 de agosto ante el Veraguas United, en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo (6:00 pm).