LPF: El San Francisco se llevó tres puntos valiosos en Parita

LPF: El San Francisco logra valiosa victoria ante Herrera FC en Parita

En una tarde soleada y de patronales en Parita, el onceno del San Francisco venció 1-0 al Herrera FC en la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

La única anotación del partido llegó al minuto 20' por un error defensivo del zaguero alemán Luca Meyers, quien no pudo controlar la pelota de la mejor manera y se le fue muy larga. Gabriel Chiari robó el balón y cedió un pase para que Rolando Blackburn la empujara al fondo de las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1954655916802101675&partner=&hide_thread=false ¡Grave error del defensor alemán!



Rolando Blackburn marca el primero del partido, luego de un error de Luca Meyers en la salida. #LPFxRPC pic.twitter.com/UOGoJnJfs1 — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 10, 2025

Con este resultado, los "Monjes" toman el liderato de la Conferencia Oeste provisionalmente con 9 puntos y están a la espera del resultado del Veraguas United (7 unidades).

Por su parte, el equipo del interior marcha último con 1 punto.

Próximo duelo del San Francisco - LPF

El conjunto chorrerano jugará el próximo sábado 16 de agosto ante el Veraguas United, en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo (6:00 pm).