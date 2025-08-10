MLB MLB -  10 de agosto de 2025 - 17:09

MLB: Panameño Edmundo Sosa pega HR ante los Rangers de Texas

El panameño Edmundo Sosa brilló con un enorme cuadrangular en el triunfo de los Phillies en la jornada dominical de la MLB.

Foto: @PhilsTailgate
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El jardín izquierdo del Globe Life Field, fue testigo del largo cuadrangular que conectó el panameño Edmundo Sosa en la victoria de los Phillies de Philadelphia 4-2 sobre los Rangers de Texas, en la jornada dominical del béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

El sexto batazo de cuatro esquinas del canalero en la campaña llegó en la alta del quinto episodio, ante un slider del experimentado lanzador izquierdo Patrick Corbin.

La pelota recorrió una distancia de 403 pies y tuvo una velocidad de salida de 102.1mph.

"Mundito" terminó bateando de 3-1, con 1 vuelacercas, 1 producida y 1 anotada.

Los números de Edmundo Sosa en la temporada 2025 de la MLB

El capitalino de 29 años tiene un promedio ofensivo de .267 producto de 48 imparables en 180 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 27 carreras carreras remolcadas, 22 anotadas, 9 dobles, 1 triple y 1 base robada.

