MLB: Panameño Edmundo Sosa pega HR ante los Rangers de Texas

El jardín izquierdo del Globe Life Field, fue testigo del largo cuadrangular que conectó el panameño Edmundo Sosa en la victoria de los Phillies de Philadelphia 4-2 sobre los Rangers de Texas, en la jornada dominical del béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
La pelota recorrió una distancia de 403 pies y tuvo una velocidad de salida de 102.1mph.
"Mundito" terminó bateando de 3-1, con 1 vuelacercas, 1 producida y 1 anotada.
Los números de Edmundo Sosa en la temporada 2025 de la MLB
El capitalino de 29 años tiene un promedio ofensivo de .267 producto de 48 imparables en 180 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 27 carreras carreras remolcadas, 22 anotadas, 9 dobles, 1 triple y 1 base robada.