Williamsport 2025: El mánager Elpidio Pinto confirmó el primer abridor de Panamá

El mánager Elpidio Pinto le dará la pelota al derecho Alvis Araúz, para abrir el primer encuentro ante Australia en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, torneo que se jugará del 13 al 24 de agosto.

"Me siento orgulloso de ser el primer abridor y le agradezco a mis padres que han estado conmigo en las buenas y en las malas", dijo el pelotero de 12 años.

Los pitcheos que domina este derecho son: recta, curva, cambio de velocidad y el slider.

"Quiero mandarle un saludo a toda la afición panameña y esperamos que nos apoyen en ESPN, porque dejaremos el nombre de nuestra bandera en alto", añadió el peloterito orgullo de Vacamonte.

Pinto, leyenda del béisbol nacional y también ex lanzador de alto nivel, estará en Williamsport por segunda ocasión en su carrera, tras decir presente en el 2018 en una camada liderada por Adán Sánchez.

Fecha, hora y dónde ver el debut de Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025

Fecha: Miércoles, 13 de agosto de 2025

Miércoles, 13 de agosto de 2025 Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Dónde ver: ESPN y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

En caso de ganar, chocarán ante el Caribe, que ya espera en el siguiente cruce.