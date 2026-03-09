CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 07:09

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 8 de marzo

Conoce a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol tras jornada del domingo 8 de marzo.

FOTO / FEDEBEIS

Grupos del Clásico Mundial 2026

Grupo A - San Juan

Equipo - Ganados - Perdidos

  1. Puerto Rico - 2 - 0
  2. Cuba - 2 - 0
  3. Canadá 1 - 1
  4. Panamá 1 - 2
  5. Colombia 0 - 3

Grupo B - Houston

  1. México 2 - 0
  2. Italia 2 - 0
  3. Estados Unidos 2 - 0
  4. Gran Bretaña 0 - 3
  5. Brasil 0 - 3

Grupo C - Tokio

  1. Japón - 3 - 0
  2. Australia 2 - 1
  3. China Taipei 2 - 2
  4. Corea del Sur - 1 - 2
  5. República Checa - 0 - 3

Grupo D - Miami

  1. República Dominicana 2 - 0
  2. Venezuela 2 - 0
  3. Israel 1 - 1
  4. Países Bajos 1 - 2
  5. Nicaragua 0 - 3
