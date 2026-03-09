Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 8 de marzo

Conoce a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol tras jornada del domingo 8 de marzo.
- Puerto Rico - 2 - 0
- Cuba - 2 - 0
- Canadá 1 - 1
- Panamá 1 - 2
- Colombia 0 - 3
Grupo B - Houston
- México 2 - 0
- Italia 2 - 0
- Estados Unidos 2 - 0
- Gran Bretaña 0 - 3
- Brasil 0 - 3
Grupo C - Tokio
- Japón - 3 - 0
- Australia 2 - 1
- China Taipei 2 - 2
- Corea del Sur - 1 - 2
- República Checa - 0 - 3
Grupo D - Miami
- República Dominicana 2 - 0
- Venezuela 2 - 0
- Israel 1 - 1
- Países Bajos 1 - 2
- Nicaragua 0 - 3