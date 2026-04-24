Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Tabla de posiciones tras jornada 4 del béisbol FOTO / COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

Repasa cómo marchan las posiciones en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 luego que se disputara la cuarta jornada.

En la primera jornada Curazao superó 7-2 a Argentina, Colombia 11-5 a Brasil y Panamá 13 - 2 a Perú.

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Luego para la segunda fecha, Brasil le ganó 7-4 a Curazao, Colombia 17 a 3 a Perú y Panamá blanqueó 7-0 a Argentina.

Para la tercera jornada Curazao superó 12-2 a Perú, Brasil 5-4 a Argentina y Panamá 10-2 a Colombia.

Finalmente en la cuarta jornada Colombia doblegó 22-6 a Argentina, Brasil 14-2 a Perú y Panamá le ganó 9 - 4 a Curazao.

Posiciones del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Equipo / Ganados / Perdidos