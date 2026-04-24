MLB: José Caballero vuelve a demostrar su ofensiva ante la presión de la vuelta de Volpe

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este jueves 23 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Los Yankees de New York superaron 4-2 a los Medias Rojas de Boston donde "Chema" se fue de 4-2 (doble) y una anotada.

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Este año está bateando para .250 con 1 HR, 8 remolcadas, 9 bases robadas y .637 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" bateando como designado se fue de 3-1 en la victoria de los Cubs de Chicago ante los Phillies de Philadelphia 8-7.

Esta campaña batea para .227 con 1 HR, 4 producidas y .651 de OPS

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 2-1 como emergente, remolcó una carrera en la derrota de los Phillies.

Esta temporada batea para .278 con 1 HR, 7 remolcadas, 1 base robada y .760 de OPS.

Justin Lawrence

Trabajó una entada, permitió 1 hit en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 6-1 ante los Rangers de Texas.

Hasta el momento ha participado en 12 partidos, tiene marca de 0-1, 6.00 de efectividad de carreras limpias, 12 entradas, 15 ponches y 1.42 de WHIP.