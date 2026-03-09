EN VIVO

CLÁSICO MUNDIAL

¡ELIMINADOS! Panamá queda fuera del Clásico Mundial 2026

Colombia vs Panamá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

FOTO / FEDEBEIS
Clásico Mundial de Béisbol - 

Sigue entrada por entrada la incidencias del partido entre Colombia y Panamá en su cuarto juego en el Clásico Mundial 2026 desde el Estadio Hiram Bithorn.

Live Blog Post

9na baja | Colombia 4 -3 Panamá

Jonathan Araúz con roleta y es out.

Tejada con imparable y va a primera

Bradfield Jr se poncha

José Caballero con elevado al jardín central y es out.

Live Blog Post

9no Alta

Gustavo Campero es out en primera.

Baldonado poncha para el segundo out.

Tres outs y se va el episodio.

Live Blog Post

8vo | Baja del episodio Colombia 4-3 Panamá

Uno fuera por Panamá

José Caballero en primera base, se roba la segunda base.

Dos fuera por Panamá.

José Ramos empujó la carrera de Chema Caballero y Panamá se acerca.

Edmundo Sosa con imparable y Ramos va a tercera.

Bethancourt empuja la carrera de Ramos.

Luis Castillo con roletazo y es out.

Live Blog Post

8vo | Alta

Solano con roleta al short para el out.

Reynaldo Rodríguez con out y se acaba el episodio.

Live Blog Post

7ma baja | Colombia 4-1 Panamá

Edmundo Sosa en primera

Elevado de Bethancourt y es out.

Golpeado Miguel Amaya.

Rubén Tejada con un foul y fue atrapado por el jardinero derecho.

Live Blog Post

7ma alta

Un out para Colombia.

Dominado el segundo bateador.

Harold Ramírez con roletazo y suma el tercer out.

Live Blog Post

6ta Baja / Colombia 4-1 Panamá

Primera oportunidad al bate y out de Panamá.

Enrique Bradfield Jr es out.

José Caballero con cuadrangular para la primera carrera de Panamá.

Leonardo Bernal recibe base por bolas.

Toto Ramos se poncha.

Live Blog Post

6ta Alta / Colombia 4-0 Panamá

Arroyo con base por bolas.

Ramírez con hit hacia al jardín central.

Miguel Gómez entra a relevar.

Solano recibe base por bolas.

Díaz batea elevado de sacrificio

Rodríguez con hit al izquierdo para remolcar dos carreras.

Kenny Hernández entra a relevar.

Campero se poncha tirándole.

Vellojin con hit remolcador al izquierdo.

Buelvas falla con elevado al central.

Live Blog Post

5ta Baja / Colombia 0-0 Panamá

Sosa se poncha tirándole.

Bethancourt falla con rodado al receptor.

Castillo llega a primera por base por bolas.

Amaya falla con elevado al jardín central.

Live Blog Post

5ta Alta / Colombia 0-0 Panamá

Rodríguez se poncha tirándole.

Jorge García entra a relevar.

Campero falla con rola a la segunda base.

Vellojin es golpeado.

Buelvas base por bolas.

Frías falla con rodado a la primera base.

Live Blog Post

4ta Baja / Colombia 0-0 Panamá

Caballero falla con rodado a la segunda base.

Bernal falla con rodado a la tercera base.

Ramos falla con rodado a la segunda base.

Live Blog Post

4ta Alta / Colombia 0-0 Panamá

Ramírez falla con rodado a la segunda base.

Solano falla con elevado al campo corto.

Díaz falla con elevado al jardín central.

Live Blog Post

3ra Baja / Colombia 0-0 Panamá

Castillo falla con elevado al jardín derecho.

Amaya falla con rodado al campo corto.

Tejada a primera por golpe.

Bradfield Jr. se poncha tirándole.

Live Blog Post

3ra Alta / Colombia 0-0 Panamá

Vellojin falla con elevado al jardín derecho.

Buelvas se poncha tirándole.

Frías con hit al jardín derecho.

Arroyo falla con rodado al lanzador.

Live Blog Post

2da Baja / Colombia 0-0 Panamá

Ramos se poncha mirando.

Sosa se poncha tirándole.

Bethancourt falla con rodado al campo corto.

Live Blog Post

2da Alta / Colombia 0-0 Panamá

Jordan Díaz recibe base por bolas.

Rodríguez se poncha tirándole.

Campero falla con jugada de selección a segunda y luego falla con intento de robo de base

Live Blog Post

1ra Baja / Colombia 0-0 Panamá

Bradfield Jr. falla con roleta a la tercera base.

Caballero falla con elevado al jardín izquierdo.

Bernal falla con rodado a la primera base.

Live Blog Post

1ra Alta / Colombia 0-0 Panamá

Arroyo falla con elevado al central.

Ramírez falló con elevado al jardín derecho.

Solano se poncha tirándole.

Live Blog Post

PLAY BALL

Live Blog Post

Line Up de Colombia

  1. Michael Arroyo - 2B
  2. Harold Ramírez - JD
  3. Donovan Solano - 3B
  4. Jordan Díaz - BD
  5. Reynaldo Rodríguez - 1B
  6. Gustavo Campero - JI
  7. Daniel Vellojin - R
  8. Brayan Buelvas - JC
  9. Dayan Frías - CC
Live Blog Post

Line Up de Panamá

  1. Enrique Bradfield Jr. - JC
  2. José Caballero - CC
  3. Leonardo Bernal - R
  4. José Ramos - JD
  5. Edmundo Sosa - 3B
  6. Chistian Bethancourt - 1B
  7. Luis Castillo - JI
  8. Miguel Amaya - BD
  9. Rubén Tejada - 2B

Lanzador: Paolo Espino

