¡ELIMINADOS! Panamá queda fuera del Clásico Mundial 2026

9na baja | Colombia 4 -3 Panamá
Jonathan Araúz con roleta y es out.
Tejada con imparable y va a primera
Bradfield Jr se poncha
José Caballero con elevado al jardín central y es out.
CLÁSICO MUNDIAL
Sigue entrada por entrada la incidencias del partido entre Colombia y Panamá en su cuarto juego en el Clásico Mundial 2026 desde el Estadio Hiram Bithorn.
