¡ELIMINADOS! Panamá queda fuera del Clásico Mundial 2026

Live Blog Post

8vo | Baja del episodio Colombia 4-3 Panamá

Uno fuera por Panamá

José Caballero en primera base, se roba la segunda base.

Dos fuera por Panamá.

José Ramos empujó la carrera de Chema Caballero y Panamá se acerca.

Edmundo Sosa con imparable y Ramos va a tercera.

Bethancourt empuja la carrera de Ramos.

Luis Castillo con roletazo y es out.