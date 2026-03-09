José Mayorga habló sobre el incidente con Jonathan Araúz en el Clásico Mundial 2026

El timonel de la Selección de Béisbol de Panamá , José Mayorga , brindó declaraciones después de quedar eliminados en la primera ronda del Clásico Mundial 2026, donde evitó hablar del incidente que tuvo con Jonathan Araúz .

"Del tema con Araúz no voy a comentar nada, eso es un tema del Clubhouse", dijo Mayorga tras finalizar el compromiso en el Hiram Bithorn Stadium.

El altercado de José Mayorga con Jonathan Araúz

Mayorga dio entrada al ex Grandes Ligas como bateador emergente por Allen Córdoba en la baja del noveno episodio cuando el partido estaba 3-4 y luego del rodado que bateó al segunda base Donovan Solano, en su regreso al dugout fue visible cuando le dijo unas palabras al mánager y tuvo que ser controlado por el resto del cuerpo técnico.

Panamá se encuentra en el último lugar del grupo A con récord de 1-3 y ahora deberán esperar que Canadá gane sus últimos dos partidos para tener opciones de quedar cuartos y avanzar directo al próximo Clásico.