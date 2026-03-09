Clásico Mundial 2026: Paolo Espino y sus impresiones tras su última salida

Paolo Espino anunció previo al Clásico Mundial 2026 que el torneo marcaría su retiro como lanzador profesional y el lunes hizo su despedida en gran estilo con una sólida apertura en el último partido de la selección de béisbol Panamá en el Grupo A.

El veterano lanzador derecho de 39 años lanzó cuatro entradas y un tercio sin carreras en los que permitió un solo imparable, y recetó cuatro ponches.

Cuando el manager panameño José Mayorga salió del dugout luego de que Espino ponchó al colombiano Reynaldo Rodríguez con su 59no. lanzamiento, todo el cuadro interior se reunió en el montículo para felicitarlo y abrazarlo, y Mayorga hizo lo propio entregándole la pelota.

Espino entonces saludó al público y se quitó su gorra ante la ovación de los presentes y fue recibido con abrazos por sus compañeros.

El veterano lanzador derecho de 39 años lanzó cuatro entradas y un tercio sin carreras en los que permitió un solo imparable, y recetó cuatro ponches, en la derrota de su equipo por 4-3 ante Colombia que dejó eliminado a los istmeños.

Palabras de Paolo Espino - Clásico Mundial 2026

Espino entonces saludó al público y se quitó su gorra ante la ovación de los presentes y fue recibido con abrazos por sus compañeros.

"Fue súper especial y estaba emocionado más que todo por la manera que salí. Fue una buena salida y mi último bateador fue un ponche. Me sentí orgulloso de mí, muy contento por todo lo que he hecho en mi carrera. bastante altas y bajas, pero muy contento", dijo Espino al hablar sobre el gesto de sus compañeros.

"Ese momento fue muy especial. La manera que se dio con los jugadores viniendo a donde mí, (Christian) Bethancourt tuvo la iniciativa de que me dieran la pelota. Esos detallitos muestran la importancia que los jugadores alrededor de uno sienten por ti. Fue muy bonito. No se me salieron las lágrimas, pero en la garganta me dio una cosita".

El veterano lanzador vio acción con la novena panameña en el primer Clásico Mundial de Béisbol del 2006 y la sede fue precisamente el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Ahora 20 años después el mismo escenario marcó su despedida.

FUENTE: MLB