Clásico Mundial 2026: Panamá cae ante Colombia y se despide el torneo FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá perdió 4-3 ante Colombia en la última fecha del grupo A del Clásico Mundial 2026 , que se disputa en el Hiram Bithorn Stadium.

Los colombianos aprovecharon la salida del abridor Paolo Espino en el cuarto episodio para castigar el relevo y fabricar 4 carreras en la alta del sexto episodio.

Espino trabajó 4.1 episodio de 1 hit, 1 base por bolas y 4 ponches en su última presentación como lanzador profesional, luego de anunciar su retiro previo al torneo.

Reynaldo Rodríguez fue clave en esa entrada con un imparable que remolcó dos carreras.

Jordan Diaz y Daniel Vellojin remolcaron las otras carreras de los colombianos.

José Caballero conectó un cuadrangular en la baja del sexto episodio para descontar en la pizarra por los canaleros. El propio "Chema" anotó en el octavo con un hit de José Ramos y luego Christian Bethancourt sonó un sencillo para empujar a Ramos con la tercera rayita.

La derrota la cargó Jorge García que lanzó 0.2, permitió 1 hit, 2 carreras limpias y 2 bases por bolas.

Panorama difícil para Panamá en el Clásico Mundial 2026

Con esta derrota, los dirigidos por José Mayorga no logran clasificar directo al próximo Clásico y quedan últimos en el grupo A de la actual edición con récord de 1-3.

De esta manera, Panamá tampoco pudo forzar un triple empate en el segundo lugar para ir al (TQB (Team Quality Balance) y ver las posibilidades que habían para avanzar a los cuartos de final, dependiendo de otros resultados.