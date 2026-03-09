Clásico Mundial 2026: Jonathan Araúz y sus reacciones luego de altercado con el manager

El pelotero Jonathan Araúz habló luego del partido ante Colombia, en donde la selección de béisbol de Panamá cayó por pizarra de 4-3 en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Arauz, ex Grandes Ligas de 27 años de edad brindó declaraciones para ESPN tras la dura derrota y un momento de tensión tras su out en el noveno episodio.

El infield en su regreso al dugout le gritó a José Mayorga y el altercado terminó con un empujón.

Declaraciones de Jonathan Arauz

"Muy triste por lo que pasó, lastimosamente siento yo en lo personal que no se tomaron las decisiones correctas en el momento que teníamos que hacerlas, no fuimos lo suficientemente agresivos y en estos torneos eso es lo que cuesta, la mínima carrera te puede dejar fuera y eso fue lo que pasó", mencionó Arauz.

"Muchas cosas, el mal manejo de los dirigentes, la falta de agresividad, no se tomó ni un replay, les faltó mucha agresividad de parte de ellos, si el dirigente o el staff no esta de manera agresiva nosotros no podemos cambiar el juego tampoco así con un solo swing", añadió.