Allen Córdoba anuncia su retiro de la Selección de Béisbol de Panamá

El estelar jardinero Allen Córdoba se despidió de la selección de béisbol de Panamá , tras la eliminación en el Clásico Mundial 2026, luego de caer 3-4 ante Colombia en el cierre de la primera ronda.

El bocatoreño de 30 años solo pudo jugar el primer encuentro ante Cuba por una fisura en el hombro, tras tirarse en la primera base en busca de llegar a salvo.

En cuatro turnos no conectó imparables y la lesión evitó que demostrara su talento en el torneo.

Córdoba, quien ha jugado en la MLB con los Padres de San Diego y los Rojos de Cincinnati, ahora se enfocará en su carrera profesional a nivel de equipos, después de tener un 2025 grandioso con los Diablos Rojos y Charros de Jalisco.

La actuación de Panamá en el Clásico Mundial 2026

Panamá se encuentra en el último lugar del grupo A con récord de 1-3 y ahora deberán esperar que Canadá pierda sus últimos dos partidos para tener opciones de quedar cuartos y avanzar directo al próximo Clásico.