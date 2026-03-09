Edmundo Sosa autocrítico tras la eliminación de Panamá: "Es un fracaso total"

Edmundo Sosa, pelotero profesional de los Phillies de Philadelphia y la Selección de Béisbol de Panamá, brindó declaraciones luego de quedar eliminados en la primera ronda del Clásico Mundial 2026.
"En este torneo se debe jugar desde el día uno, donde debemos ejecutar las pequeñas cosas del juego y no hay tiempo para estar pensando", añadió.
"En lo personal me costó un poco adaptarme temprano en los juegos y nada, es un fracaso total", finalizó.
Números de Edmundo Sosa en el Clásico Mundial 2026
El capitalino de 30 años bateó para .250 producto de 4 imparables en 16 turnos al bate, 1 doble, 1 carrera anotada, 1 base por bolas y 5 ponches.