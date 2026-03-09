Edmundo Sosa autocrítico tras la eliminación de Panamá: "Es un fracaso total"

Edmundo Sosa , pelotero profesional de los Phillies de Philadelphia y la Selección de Béisbol de Panamá , brindó declaraciones luego de quedar eliminados en la primera ronda del Clásico Mundial 2026 .

"Es un fracaso total porque teníamos un grupo de jóvenes buenos, cada pieza estaba en su lugar y me di cuenta que en un torneo de este nivel no podemos venir de menos a más", señaló "Mundito".

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"En este torneo se debe jugar desde el día uno, donde debemos ejecutar las pequeñas cosas del juego y no hay tiempo para estar pensando", añadió.

"En lo personal me costó un poco adaptarme temprano en los juegos y nada, es un fracaso total", finalizó.

Números de Edmundo Sosa en el Clásico Mundial 2026

El capitalino de 30 años bateó para .250 producto de 4 imparables en 16 turnos al bate, 1 doble, 1 carrera anotada, 1 base por bolas y 5 ponches.