Clásico Mundial Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 17:27

Edmundo Sosa autocrítico tras la eliminación de Panamá: "Es un fracaso total"

El infielder Edmundo Sosa ve como un fracaso la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial 2026

Edmundo Sosa autocrítico tras la eliminación de Panamá: Es un fracaso total

Edmundo Sosa autocrítico tras la eliminación de Panamá: "Es un fracaso total"

FOTO: FEDEBEIS

Edmundo Sosa, pelotero profesional de los Phillies de Philadelphia y la Selección de Béisbol de Panamá, brindó declaraciones luego de quedar eliminados en la primera ronda del Clásico Mundial 2026.

"Es un fracaso total porque teníamos un grupo de jóvenes buenos, cada pieza estaba en su lugar y me di cuenta que en un torneo de este nivel no podemos venir de menos a más", señaló "Mundito".

"En este torneo se debe jugar desde el día uno, donde debemos ejecutar las pequeñas cosas del juego y no hay tiempo para estar pensando", añadió.

"En lo personal me costó un poco adaptarme temprano en los juegos y nada, es un fracaso total", finalizó.

Números de Edmundo Sosa en el Clásico Mundial 2026

El capitalino de 30 años bateó para .250 producto de 4 imparables en 16 turnos al bate, 1 doble, 1 carrera anotada, 1 base por bolas y 5 ponches.

En esta nota:
Seguir leyendo

Edmundo Sosa se siente preparado para el Clásico Mundial 2026

Allen Córdoba anuncia su retiro de la Selección de Béisbol de Panamá

Clásico Mundial 2026: República Dominicana gana cómodamente duelo ante Israel

Recomendadas

Últimas noticias