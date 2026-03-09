Clásico Mundial 2026 Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 17:47

Clásico Mundial 2026: ¿Qué debe pasar para que Panamá avance directo al próximo Clásico?

La novena de Panamá quedó eliminado en la primera ronda del Clásico Mundial 2026 de Béisbol, en Puerto Rico.

Clásico Mundial 2026: ¿Qué debe pasar para que Panamá avance directo al próximo Clásico?

Clásico Mundial 2026: ¿Qué debe pasar para que Panamá avance directo al próximo Clásico?

FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá quedó eliminada del Clásico Mundial 2026 y deberá esperar una serie de resultados de Canadá para ver si logra clasificar directo a la próxima edición del Clásico.

La novena panameña cayó 3-4 ante Colombia este lunes en el Hiram Bithorn Stadium, quedando con marca de 1-3 y sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la actual edición.

Los canaleros solo vencieron a Canadá en la tercera fecha por pizarra de 4-3.

Panorama difícil para Panamá en el Clásico Mundial 2026

Con la derrota ante los colombianos, los dirigidos por José Mayorga no aseguraron clasificar directo al próximo Clásico del 2029 y se encuentran últimos en el grupo A de la actual edición con récord de 1-3 (deben esperar que Canadá pierda sus dos últimos partidos).

De esta manera, Panamá tampoco pudo forzar un triple empate en el segundo lugar para ir al (TQB (Team Quality Balance) y ver las posibilidades que habían para avanzar a los cuartos de final, dependiendo de otros resultados.

En conclusión, Panamá se encuentra en el último lugar del grupo A y ahora deberán esperar que Canadá pierda sus últimos dos partidos para tener opciones de quedar cuartos y avanzar directo al próximo Clásico.

En esta nota:
Seguir leyendo

Allen Córdoba anuncia su retiro de la Selección de Béisbol de Panamá

Edmundo Sosa autocrítico tras la eliminación de Panamá: "Es un fracaso total"

Clásico Mundial 2026: República Dominicana gana cómodamente duelo ante Israel

Recomendadas

Últimas noticias