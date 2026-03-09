Clásico Mundial 2026: ¿Qué debe pasar para que Panamá avance directo al próximo Clásico?

La selección de Béisbol de Panamá quedó eliminada del Clásico Mundial 2026 y deberá esperar una serie de resultados de Canadá para ver si logra clasificar directo a la próxima edición del Clásico.

La novena panameña cayó 3-4 ante Colombia este lunes en el Hiram Bithorn Stadium, quedando con marca de 1-3 y sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la actual edición.

Los canaleros solo vencieron a Canadá en la tercera fecha por pizarra de 4-3.

Panorama difícil para Panamá en el Clásico Mundial 2026

Con la derrota ante los colombianos, los dirigidos por José Mayorga no aseguraron clasificar directo al próximo Clásico del 2029 y se encuentran últimos en el grupo A de la actual edición con récord de 1-3 (deben esperar que Canadá pierda sus dos últimos partidos).

De esta manera, Panamá tampoco pudo forzar un triple empate en el segundo lugar para ir al (TQB (Team Quality Balance) y ver las posibilidades que habían para avanzar a los cuartos de final, dependiendo de otros resultados.

En conclusión, Panamá se encuentra en el último lugar del grupo A y ahora deberán esperar que Canadá pierda sus últimos dos partidos para tener opciones de quedar cuartos y avanzar directo al próximo Clásico.