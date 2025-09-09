Copa Mundial de Béisbol U18: Calendario de Panamá en la Súper Ronda

Las emociones de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 iniciarán este miércoles con emocionantes choques de alto nivel, donde la Selección de Béisbol de Panamá buscará iniciar con el pie derecho.

Los dirigidos por Carlos César Maldonado se estrenarán contra Puerto Rico en esta fase, a la que avanzaron por primera vez en su historia desde que se creó la súper ronda en el 2012.

El seleccionado nacional avanzó como terceros del grupo B con marca de 2-3 y ahora se medirá a los tres mejores del grupo A (Puerto Rico, Japón y Corea del Sur).

Los panameños vencieron 12-5 a China en la última fecha y Australia junto a Alemania perdieron, para concretar el boleto de los canaleros a la siguiente fase.

Los dirigidos por Carlos Maldonado tuvieron mejor Team Quality Balance (TQB), tras un triple empate con los australianos y alemanes.

Panamá irá a la Súper ronda con récord de 0-2 y deberá ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.

Calendario de Panamá en la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18

Miércoles, 10 de septiembre

Puerto Rico vs Panamá - Okinawa Cellular Stadium (8:30 pm)

Viernes, 12 de septiembre

Panamá vs japón - Okinawa Cellular Stadium (4:30 am)

Sábado, 13 de septiembre

Panamá vs Corea del Sur - Nishizaki Stadium (4:30 am)

Partidos en vivo por Únicos.