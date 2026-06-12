Mundial 2026: José Luis Rodríguez y la comparación con el equipo del 2018

Ya falta menos para el debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de la FIFA y este viernes José Luis Rodríguez conversó con la prensa en el campamento base en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, Canadá, donde comparó los dos equipos mundialistas (2018-2026)
"La diferencia es que llevamos 5 años trabajando juntos, jugamos en buenas ligas y el equipo está mejor preparado que el de 2018", añadió.
Para finalizar, señaló que línea por línea tienen mejor equipo en todos los sentidos.
José Luis Rodríguez sobre Bárcenas y los lesionados
El extremo del FC Juárez de la Liga MX destacó la polivalencia que tiene Édgar Yoel Bárcenas por jugar varias posiciones y también sobre los lesionados; Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía.
"Pude jugar hasta de portero", bromeó "Pumita" de 27 años sobre lo polivalente que es Bárcenas.
"Están trabajando duro para estar con nosotros y confiemos en Dios que estarán recuperados para ayudarnos, esa será la clave", detalló.