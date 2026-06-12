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MAREA ROJA Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 08:45

Mundial 2026: José Luis Rodríguez y la comparación con el equipo del 2018

El extremo José Luis Rodríguez comparó la Selección de Panamá que estará en el Mundial 2026 con el que asistió en Rusia 2018.

Mundial 2026: José Luis Rodríguez y la comparación con el equipo del 2018
Mundial 2026: José Luis Rodríguez y la comparación con el equipo del 2018

Ya falta menos para el debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de la FIFA y este viernes José Luis Rodríguez conversó con la prensa en el campamento base en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, Canadá, donde comparó los dos equipos mundialistas (2018-2026)

"Son dos equipos distintos", inició Rodríguez sobre la comparación del equipo mundialista de Rusia 2018 con el del 2026.

"La diferencia es que llevamos 5 años trabajando juntos, jugamos en buenas ligas y el equipo está mejor preparado que el de 2018", añadió.

Para finalizar, señaló que línea por línea tienen mejor equipo en todos los sentidos.

José Luis Rodríguez sobre Bárcenas y los lesionados

El extremo del FC Juárez de la Liga MX destacó la polivalencia que tiene Édgar Yoel Bárcenas por jugar varias posiciones y también sobre los lesionados; Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía.

"Pude jugar hasta de portero", bromeó "Pumita" de 27 años sobre lo polivalente que es Bárcenas.

"Están trabajando duro para estar con nosotros y confiemos en Dios que estarán recuperados para ayudarnos, esa será la clave", detalló.

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