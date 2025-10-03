Alcaldía de Panamá invita a un fin de semana deportivo para toda la familia

La Alcaldía de Panamá , a través de su Dirección de Deportes, anuncia un fin de semana cargado de actividades deportivas y recreativas para promover la vida saludable, la integración familiar y la ocupación positiva de los espacios públicos.

El sábado 4 de octubre, los fanáticos del béisbol podrán disfrutar del Torneo Municipal de Béisbol Bim Bim, una competencia que reunirá a equipos de la capital en un ambiente de sana rivalidad y entretenimiento para toda la comunidad.

Buena iniciativa de la Alcaldía de Panamá

El domingo 5 de octubre, la ciudad se llenará de energía con la Recrovía, que se desarrollará desde Ciudad del Lago hasta el Parque RACHs, un espacio ideal para caminar, correr, montar bicicleta o patinar en familia.

Además, se habilitará la Bici Escuela en el Parque Norte, donde los más pequeños tendrán la oportunidad de aprender a manejar bicicleta de forma segura. Paralelamente, la Cinta Costera será escenario de otra jornada de Recrovía, con actividades al aire libre y espacios recreativos.

FUENTE: ALCALDÍA DE PANAMÁ