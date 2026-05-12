Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Brasil

La Selección de Brasil llegará al Mundial 2026 con una generación ofensiva repleta de talento y desequilibrio. Carlo Ancelotti ha tenido que reorganizar su ataque para la Copa del Mundo, pero la “Canarinha” mantiene nombres capaces de marcar diferencias frente a cualquier rival.

El gran líder futbolístico del equipo es Vinícius Jr. El atacante del Real Madrid CF llega como la principal figura ofensiva de Brasil y uno de los jugadores más determinantes del planeta. Su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierten en el futbolista más peligroso del esquema de Ancelotti. Después de varios años brillando en Europa, el Mundial 2026 aparece como la oportunidad ideal para consolidarse también como líder absoluto de la selección brasileña.

Otro nombre fundamental será Raphinha, extremo del FC Barcelona. El atacante ha sido uno de los jugadores más constantes de Brasil en el último tiempo y muchos aficionados consideran que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su capacidad para generar juego, asistir y aparecer en momentos importantes lo convirtió en una pieza clave para Carlo Ancelotti.

En la delantera también destaca Endrick, quien pese a su juventud ya es considerado uno de los delanteros con mayor proyección del fútbol mundial. El atacante, que trabajó bajo las órdenes de Ancelotti en el Real Madrid y luego ganó continuidad en Europa, aporta potencia, definición y mucha agresividad ofensiva. El técnico italiano lo ha respaldado como una de las principales alternativas de ataque para el Mundial.

Otro futbolista importante será Bruno Guimarães. El mediocampista aporta equilibrio, recuperación y salida limpia desde el centro del campo. Su capacidad para conectar defensa y ataque será fundamental para darle estabilidad a un equipo que posee mucho talento ofensivo.

Además, Brasil contará con jugadores experimentados como Marquinhos y Alisson Becker, referentes que aportan liderazgo y experiencia en momentos de máxima presión. Ambos son considerados pilares de la estructura defensiva brasileña.

Jugador revelación de la Selección de Brasil

El jugador que podría convertirse en la gran revelación de Brasil en el Mundial 2026 es Rayan. El joven atacante ha sido una de las sorpresas en las convocatorias de Carlo Ancelotti y muchos lo consideran una apuesta de futuro para la selección. Su velocidad, capacidad para atacar espacios y atrevimiento en el uno contra uno le han permitido ganar protagonismo rápidamente. Incluso fue incluido en recientes listas de Brasil para amistosos de preparación mundialista.