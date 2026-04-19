Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de oro en Flag football femenino

En el partido por la medalla de oro disputado en el Estadio Emilio Royo, la selección de Panamá derrotó a Venezuela 64-0 en el Flag football Femenino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, anotando 43 puntos en el primer tiempo y 21 en el segundo.
La delegación de Panamá se encuentra en el octavo lugar del medallero con 17 en total: 10 de bronce, 3 de plata y 4 de oro.
Resultados de Panamá en el Flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
- Panamá 53-14 Brasil
- Venezuela 0-62 Panamá
- Panamá 56-0 Venezuela
- Brasil 6-61 Panamá
- Panamá 64-0 Venezuela (final)