David Benavidez vs Zurdo Ramírez: Día, hora y donde ver en vivo velada en Las Vegas

El invicto David Benavidez enfrentará un gran reto en su carrera, un choque ante el actual campeón de la categoría de peso crucero, Gilberto Ramírez en una gran cartelera que tendrá como escenario el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.
David Benavidez vs Zurdo Ramírez, día, hora y donde ver en vivo
Día: 2 de mayo
Hora: La cartelera arranca a las 7:00 P.M.
La velada promocionada por Premier Boxing Champions será transmitida en vivo a través de las señales de RPC y Telemetro con Lo Mejor del Boxeo.
La velada también verá un explosivo choque mexicano en la coestelar, con el originario de los Guayabitos en Nayarit José Armando "Toro" Reséndiz ante Jaime Munguía, de Tijuana, Baja California, por el título supermediano AMB.
Grandes caras a caras en el ring, en un especial fin de semana para México que tendrá como principal figura a David Benavidez, uno de los favoritos de público, por su agresivo estilo y explosividad.