David Benavidez vs Zurdo Ramírez: Día, hora y donde ver en vivo velada en Las Vegas

El invicto David Benavidez enfrentará un gran reto en su carrera, un choque ante el actual campeón de la categoría de peso crucero, Gilberto Ramírez en una gran cartelera que tendrá como escenario el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Benavidez (31-0, 25 KOs), de 29 años de edad enfrentará a un experimentado y talentoso atleta originario de la ciudad de Mazatlán, México, Ramírez (48-1, 39 KOs) que posee dos cinturones del peso crucero (AMB y OMB) , una nueva categoría para el ahora apodado como "El Monstruo Mexicano".

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David Benavidez vs Zurdo Ramírez, día, hora y donde ver en vivo

Día: 2 de mayo

Hora: La cartelera arranca a las 7:00 P.M.

La velada promocionada por Premier Boxing Champions será transmitida en vivo a través de las señales de RPC y Telemetro con Lo Mejor del Boxeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierboxing/status/2045532985865158878&partner=&hide_thread=false ¡A DOS SEMANAS!



An epic night all-Mexican showdowns is only TWO WEEKS AWAY! #BenavidezZurdo

May 2

LIVE on PPV pic.twitter.com/GRgEWpgvDa — Premier Boxing Champions (@premierboxing) April 18, 2026

La velada también verá un explosivo choque mexicano en la coestelar, con el originario de los Guayabitos en Nayarit José Armando "Toro" Reséndiz ante Jaime Munguía, de Tijuana, Baja California, por el título supermediano AMB.

Grandes caras a caras en el ring, en un especial fin de semana para México que tendrá como principal figura a David Benavidez, uno de los favoritos de público, por su agresivo estilo y explosividad.