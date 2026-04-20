LPF: Estevis López, la joven promesa que deslumbra en la Conferencia Oeste

El extremo desequilibrante del Veraguas United Estevis López, no deja de sorprender en su aguerrida conferencia con destellos que solo los 'los magos' saben hacer, y es que, el fin de semana vuelve a hacerse grande frente al Deportivo Universitario.

En un partido donde parecía que se iba a firmar un empate, donde se le escapaban puntos importantes para reafirmar su liderato, tuvieron que pasar 80' minutos para que el Veraguas con un disparo de larga distancia que dejaría un rebote a los pies de Gabriel Torres y este con delicadeza le sirviera un pase a López que, sin dudarlo dos veces rompió el arco que salvaguarda Ariel de la Cruz.

Gracias a ese tanto Veraguas United rescata una sufrida victoria que mantiene una diferencia de dos puntos frente al Unión Coclé (19) en la lucha por la clasificación directa a semifinales.

¿Cuál será el futuro para Estevis López?

El joven atacante de 16 años ya se consolida en la LPF con su tercer tanto igualando estadísticas incluso de Alberto 'Negrito' Quintero, lo que habla muy bien del ritmo de la joven promesa que ya ha dejado buenas sensaciones en el pre-mundial con la selección nacional sub-17 consolidándolo como referente del torneo con dos goles y una asistencia.

El seleccionado de 16 años ya es visto con buenos ojos por clubes del extranjero como adelantan diferentes medios de comunicaciones, por su gran proyección en relación a edad y estadísticas que justifican estos intereses.

El atacante del Veraguas United ya habría tenido su paso por el extranjero cuando fue parte de las inferiores del River Plate de Argentina donde arribó a principios del 2024 dejando buenas sensaciones, pero tuvo que finalizar su paso por suelo argentino, ya que no podía disputar competiciones federadas por la Federación de Futbol Argentino(AFA) antes de los 18 años como lo establece la FIFA.