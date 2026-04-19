Juegos Suramericanos de la Juventud Deportes -  19 de abril de 2026 - 18:55

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de plata en Flag football masculino

Panamá no pudo en la final contra Brasil en la final del Flag football masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de plata en Flag football masculino
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de plata en Flag football masculino

Con este resultado, los panameños se colgaron la medalla de plata en una disciplina donde siempre son protagonistas.

El seleccionado nacional llegó a este partido con marca perfecta de 7-0, sumando la ronda preliminar y la fase semifinal.

La delegación de Panamá se encuentra en el octavo lugar del medallero con 16 en total: 10 de bronce, 3 de plata y 3 de oro.

Resultados de Panamá en el Flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  • Panamá 55-34 Brasil
  • Uruguay 13-60 Panamá
  • Panamá 63-20 Argentina
  • Panamá 51-0 Uruguay
  • Argentina 6-44 Panamá
  • Brasil 32-33 Panamá
  • Panamá 39-0 Uruguay (semifinal)
  • Panamá 32-34 Brasil (final)
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