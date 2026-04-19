Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de plata en Flag football masculino

En el partido por la medalla de oro disputado en el Estadio Emilio Royo , la selección de Panamá cayó ante Brasil 32-34 en el Flag football masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 .

Con este resultado, los panameños se colgaron la medalla de plata en una disciplina donde siempre son protagonistas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El seleccionado nacional llegó a este partido con marca perfecta de 7-0, sumando la ronda preliminar y la fase semifinal.

La delegación de Panamá se encuentra en el octavo lugar del medallero con 16 en total: 10 de bronce, 3 de plata y 3 de oro.

Resultados de Panamá en el Flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026